Il Teatro Sociale Bellinzona ha annunciato una nuova programmazione, valida fino alla fine di novembre che tiene conto della riduzione a 30 del numero di spettatori ammessi agli spettacoli e del desiderio, avvertito da più parti, di mantenere aperto il teatro anche in una fase difficile come quella che stiamo vivendo. Inoltre con questa nuova programmazione la struttura sopracenerina vuole permettere ad alcuni artisti ticinesi di poter comunque presentarsi al pubblico con le loro opere percependo un compenso corretto per il loro lavoro. In questo modo, pur entro rigorosi limiti finanziari, il Teatro Sociale ritiene di adempiere al meglio il suo mandato al servizio della Città, del pubblico e della scena artistica di Bellinzona e di tutto il Ticino.

Questa nuova programmazione novembrina si articola attraverso un lotto di sette piccoli spettacoli e concerti raggruppati con il significativo titolo “Zona 30” e per i quali lo storico edificio del Teatro Sociale si presenterà in una veste particolare. Gli artisti si esibiranno infatti in platea, da dove sono state tolte le poltrone. Gli spettatori, come in un’arena, saranno seduti attorno, pure loro in platea oppure nei palchetti a dipendenza delle necessità del singolo evento. Sarà dunque anche l’occasione per il pubblico per vivere lo spazio teatrale in maniera inusuale e sorprendente. Il tutto in piena sicurezza in quanto sarà sempre rispettato il rigoroso piano di protezione pandemico elaborato dall’Unione dei Teatri Svizzeri (UTS) e adattato alle specificità del Teatro Sociale Bellinzona, con distanziamento, obbligo di mascherina, registrazione dei dati per il tracciamento, sanificazione, aerazione e disponibilità di prodotti disinfettanti.