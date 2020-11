È da quest’oggi negli store digitali “September”, nuovo singolo che rinnova la collaborazione tra due delle massime stelle della musica internazionale, Sting e Zucchero. Scritto e registrato e interpretato dai due artisti (con la produzione dello stesso Sting e il mix del 4 volte vincitore di Grammy Robert Orton) il brano sarà incluso sia nell’album “D.O.C. Deluxe” di Zucchero, in uscita l’11 dicembre, sia in “Duets”, album di Sting la cui pubblicazione è prevista per il 19 marzo 2021. «Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting», ha dichiarato Zucchero. «Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un testo in italiano per una canzone che aveva appena composto. A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo “settembre” arrivi presto».