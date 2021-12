«La chiave consiste nello stipare il maggior numero di alberi di Natale decorati in un posto, e la famiglia Jeromin è davvero capostipite mondiale in questo campo, e di gran lunga. In questa stagione, qui a Rinteln ci sono 444 alberi. Sì, li ho contati uno per uno, per essere sicuro. E ciò che è importante è che siano completamente decorati. Proprio come se fossero tutti unici, ognuno nel suo salotto. Quindi con candele o ghirlande luminose, palline... insomma avete capito. Poprio come ci si immagina un tipico albero di Natale. La dimensione, però, in questo caso non è così importante», sottolinea Olaf Kuchenbecker, che ha raggiunto i coniugi per contare gli alberi e assegnare loro il titolo del 2021.