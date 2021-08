Il 19 settembre 2008 il piccolo aereo privato sul quale viaggiava Barker si schiantò al suolo poco dopo il decollo in Carolina del Sud. Nell’incidente morirono l’addetto alla sicurezza di Barker, Charles «Che» Still, l’assistente Chris Baker, la pilota Sarah Lemmon e il copilota James Bland. Con l’amico DJ AM (morto l’anno successivo per un’overdose), Barker sopravvisse alla sciagura, ma riportò ustioni di terzo grado sul 65% del corpo. Di qui la (comprensibile) paura di tornare su un aereo.