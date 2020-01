La città argoviese di Baden riceve quest’anno il Premio Wakker per lo sviluppo urbanistico. «Malgrado il traffico intenso, la città ha saputo recuperare qualità di vita attraverso accorti investimenti negli spazi pubblici».

Il centro storico di Baden - scrive in una nota Heimatschutz Svizzera, l’organizzazione che assegna il premo - è da tempo un importante crocevia. Quello che in passato rappresentava un vantaggio commerciale si è trasformato oggi in una vera afflizione.