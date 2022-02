Fiera Campionaria a BasileaLa Direzione della Fiera Campionaria a Basilea (22 aprile-2 maggio) ha fatto fare anche quest’anno un francobollo réclame per l’uso degli espositori, applicabile facilmente sulla corrispondenza e sulle buste ecc. e che servirà a dimostrare la partecipazione della ditta alla fiera. È un mezzo efficace per la réclame e con una piccola stampiglia si può segnare sul medesimo anche il numero dello Stand che si occupa. Questo francobollo viene ceduto agli espositori al prezzo di cent. 80 per cento. Si prega di far pervenire le ordinazioni al più presto possibile e di versare il relativo importo al conto chèques postale N. V. 2810 Basilea.

Da CurioLa festa di beneficenza Pro Bambini gracili, organizzata dal locale e benemerito comitato, è riuscita ogni dire perfetta, sia...