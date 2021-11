A New York folla strabocchevole per Dante

Furto in alta montagna

La Vice Presidenza del C. A. S. – sezione Ticino – ci comunica: Una diecina di giorni or sono i ladri visitarono il Rifugio Campo Tencia della Sezione Ticino del C. A. S. posto nell’alta Valle Piumogna sopra Faido. Essi asportarono dal Rifugio delle coperte di lana, corde, vasellame, posate, serrature, utensili di cucina ecc. ecc. per un importo complessivo di oltre 500 fr. scassinando anche una finestra. Quasi tutti gli oggetti rubati portano le iniziali C. A. S. La polizia ricerca attivamente i delinquenti e pare con buone tracce. Per facilitare la scoperta degli autori del misfatto, che non fa onore al Paese, la Direzione della Sezione Ticino del C. A. S. offre un premio di fr. 200 a chi potrà fornire indicazioni tali da condurre all’identificazione e all’arresto dei...