Il Card. Achille Ratti eletto PapaPrende il nome di Pio XIRoma, 6 – Alle ore 11,23 si vede la sfumata bianca. Il Papa è eletto. La piazza di San Pietro è gremitissima di una folla ansiosa, malgrado la pioggia. Dopo la sfumata l’attesa si fa ancora più grande. Si diffonde la notizia che il Conclave ha eletto Papa il Cardinale Achille Ratti, arcivescovo di Milano.

La nomina del cardinale Ratti a Sommo Pontefice riveste una importanza politica che non può sfuggire ad alcuno,. Prima del Conclave si delineavano, nel Collegio dei Cardinali, due tendenze: una per una politica vaticana rigidamente intransigente, inconciliante verso l’Italia e l’altra per una politica di larghe vedute e di conciliazione. La corrente intransigente aveva ricevuto un buon soccorso dalla crisi ministeriale italiana; è notorio...