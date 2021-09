Nel 2020 aveva ricevuto il Premio Fedeltà a Camogli per aver portato con il suo zainetto beni di prima necessità alla madre della sua padrona durante i giorni più bui e tristi del lockdown. Un cuore grande, quello del cane postino Luigi, che si è fermato nei giorni scorsi all’età di 12 anni. La sua proprietaria stava per uscire a fare la spesa quando lo ha visto a terra in giardino, faceva fatica a respirare. «Sono corsa da lui e l’ho subito preso in braccio – racconta la donna al Gazzettino – . Faceva fatica a respirare e non aveva più forze». Il comportamento straordinario del cagnolino era stato persino celebrato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia sulla propria pagina Facebook e che poche ore fa ha voluto ricordare dando la notizia della sua morte.