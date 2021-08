I ghiacciai alpini si stanno sciogliendo più velocemente che mai. In queste immagini (guarda il video allegato a quest’articolo), girate dall’agenzia Reuters a Les Houches, in Francia, si vede un cartello appoggiato a una parete, che mostra il livello del ghiacciaio sul Monte Bianco nel 2015. Rispetto a pochi anni fa, della maestosa coltre ghiacciata è rimasto solo un pallido ricordo. Una lingua grigiastra mescolata a rocce e polverosi detriti al centro della vallata scavata dalle forze della natura. Pochi luoghi al mondo, infatti, offrono una vista concreta degli effetti dovuti al cambiamento climatico. Uno di questi è proprio qui, sui fianchi della montagna più alta d’Europa. Intanto a Chamonix, in Francia, la temperatura ha raggiunto i 31 gradi: sono ben dieci al di sopra della media dei mesi estivi da quando esistono delle misurazioni scientificamente attendibili a quest’altitudine. Il destino dei ghiacciai estivi, quindi, è segnato. Si stanno sciogliendo a una velocità mai vista prima. Oltre a essere una meta prediletta dai turisti, i ghiacciai alpini sono diventati il simbolo di un clima sempre più «sconvolto».