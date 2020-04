«Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire» (in italiano: «Bisogna agire il più velocemente possibile, ma il più lentamente necessario»). Questa frase è stata pronunciata giovedì scorso il consigliere federale Alain Berset parlando del coronavirus e in men che non si dica è diventata un motto della lotta contro il patogeno. Tanto che un gruppo attivo nel settore della comunicazione a Friburgo ha deciso di stamparla su una maglietta. Un’iniziativa che ha riscontrato subito un enorme successo: in pochi giorni sono stati venduti più di mille pezzi: «L’obiettivo è dare un aiuto nel quadro della lotta contro il coronavirus: tutto il ricavato - ha detto Pete Mager, coassociato dell’agenzia di comunicazione By the Way studio che ha realizzato la T-shirt, alla Tribune de Genève - sarà devoluto alla Catena della solidarietà.

In poco più di 48 ore, la vendita della maglietta ha permesso di destinare 15 mila franchi alla Catena della solidarietà, che raccoglie attualmente fondi per le persone in situazioni finanziarie difficili in Svizzera a causa della pandemia. Ogni maglietta viene venduta al prezzo di 25 franchi.

Nessun problema per i diritti d’autore?

Il fotografo che ha realizzato lo scatto di Alain Berset utilizzato da By the Way studio per la vendita della maglietta ha messo a disposizione l’immagine gratuitamente per la campagna. «Per quanto riguarda le frasi pronunciate in pubblico - ha assicurato Mager - tutti possono riprodurle su della magliette». Berset stesso sembra compiaciuto dell’iniziativa, poiché sotto l’immagine che lo ritrae con la maglietta in questione, su Instagram, ha commentato «Bravo».

