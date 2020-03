Il consigliere federale Alain Berset ha nominato Christa Rigozzi, Stress e Roger Federer. Un incarico pubblico? Niente affatto. Si tratta di una challenge su Instagram, lanciata proprio dal capo del Dipartimento federale dell'interno, in una storia sul suo profilo, per fare prevenzione in relazione alla diffusione del coronavirus. «Insieme e solidali, abbiamo tutti un ruolo importante in questo momento - ha detto Berset -. Nelle strutture sanitarie, nei negozi, tra vicini, bisogno rispettare le regole, tenere le distanze, bisogna restare a casa. È questione di responsabilità di ognuno. E voi cosa fate? Potete raccontarlo con l'hashtag #voicicommentnousproteger (in italiano #eccocomeproteggerci) e potete lanciare la sfida a tre altre persone», ha spiegato nominando le tre celebrità svizzere, ognuna appartenente una regione linguistica differente.