Boumerdess è una spiaggia in Algeria. Una località sul mare—il Mediterraneo—, in una nazione considerata tra le più conservatrici, il più grande Stato del mondo arabo nonché il decimo Stato più esteso della Terra, secondo quanto riporta wikipedia. È sabato e Karima Aithami, una 36enne che nella vita lavora in una farmacia, come ogni fine settimana prende la sua tavola e il suo kite (una sorta di vela-aquilone che ricorda un parapendio o un paracadute) per andare incontro alle onde, allo scopo di cavalcarle sulla sua tavola, cercando di volteggiare a mezz’aria grazie alla spinta dei venti. La donna, un’algerina, dice che il kitesurf—così si chiama la particolare disciplina sportiva che pratica amatorialmente—sta diventando uno sport sempre più popolare nel Paese. E sottolinea come negli ultimi anni le cose siano cambiate e non ci sono più quelle barriere sociali di una volta. Insomma, niente più lotte contro «tabù» legati ai generi (guarda il video allegato a quest’articolo).

Anche se i costumi sociali in Algeria sono considerati ancora molto conservatori, le donne sulla spiaggia dicono di non aver avuto alcuna difficoltà nel prendere parte a queste attività sportive. «L’Algeria è cambiata negli ultimi anni e tutti possono praticare lo sport che vogliono, che sia il kitesurf, la vela o le immersioni. Devo dire che, onestamente, non mi è mai capitato di imbattermi in alcun tipo di pregiudizio», ha detto Aithami all’agenzia Reuters.

Ma non è tutto. Sì, perché sono proprio gli uomini, infatti, a sostenere per primi le donne nei loro allenamenti, incoraggiandole a diventare ancora più attive nello sport.

Anche se per il momento non ci sono squadre o campionati ufficiali di questa disciplina in Algeria, lo sport è sempre più in voga. «Non bisogna avere paura di essere giudicati. Onestamente, posso dire che per quanto riguarda la morale e la cultura della società, l’Algeria è cambiata negli ultimi anni e ognuno può praticare lo sport che vuole, che sia il kitesurf, la vela o le immersioni subacquee. Non c’è nessun pregiudizio onestamente». E, ancora: «Penso che non ci siano tabù e che tutte le donne possano partecipare, basta che non abbiano paura. Per il resto, in termini di rapporti sociali, non mi son mai imbattuta in alcun tipo di problema. Non credo che ci siano ostacoli per quanto riguarda la società».