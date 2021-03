Il mitico Monopoly sbarca a Lugano, con una rivisitazione del grande classico dei giochi da tavolo in una speciale versione, disponibile a partire dall’autunno del 2021. Quest’anno infatti, la casa editrice Unique Gaming Partners, con sede in Liechtenstein, lancerà sul mercato la prima edizione con la collaborazione degli abitanti della città sul Ceresio. «Invitiamo gli abitanti di Lugano a partecipare attivamente al processo di sviluppo del gioco, inviandoci per e-mail (idee@unique-gaming.com) le loro richieste», dichiara con entusiasmo André Tschumper, amministratore delegato e promotore dell’iniziativa. «Quale piazza o via non può mancare sul tabellone? Quale azienda merita di far parte del gioco? Che cosa dovremmo inserire sulle carte ”Probabilità e Imprevisti”?». L’obiettivo del gioco non è solo comprare vie, ma anche monumenti, alberghi, aziende e molto altro, senza finire in «prigione». A Lugano, i giocatori avranno a disposizione un mondo di opportunità per diventare grandi proprietari terrieri e far impazzire gli avversari con affitti stratosferici su case e hotel. Le aziende interessate a comparire su una delle caselle possono presentare la domanda direttamente a Unique Gaming Partners, inviando un’e-mail a Evelyne Gartenmann (e.gartenmann@unique-gaming.com) con oggetto «Monopoly Lugano».