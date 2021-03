La password di Mark Zuckerberg è, anzi era, «dadada» per quasi tutti i suoi account sui social network, Facebook compreso, prima che la dovesse cambiare in seguito a un hackeraggio di milioni di password. In generale gli esseri umani non hanno una grande fantasia per la creazione di una password che renda la loro vita più sicura. Basti pensare a quali sono state nel 2020 le più usate nel mondo. A dominare sono i numeri e le parole in inglese: primo posto per “123456”, secondo per “123456789” e terzo per il geniale “password”. Non male “unknown”, sconosciuta, alla posizione numero 33. Secondo la ricerca NordPass la prima frase di senso compiuto è al diciassettesimo posto, “iloveyou”. Il primo nome è “Michael”, al numero 72, il primo riferimento ad un personaggio è “jordan23” alla numero 99. Un bel riconoscimento per uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, visto che Jordan (la cui maglia era la 23) non gioca da 18 anni.