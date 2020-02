Come spesso accade, Migros Ticino utilizza l’attualità per sponsorizzare i propri prodotti sui social network in modo creativo e ironico. Questa volta il social media editor della catena di supermercati è tornato a colpire con il celebre meme «quattro cose che». «Nei nostri supermercati non c’è spazio per alcolici, sigarette e OGM. E nemmeno per le automobili nel reparto frutta e verdura», si legge nel post, con tanto di foto dell’auto finita all’interno di un supermercato di Cadegliano Viconago in provincia di Varese. Inutile dire che su Faceook gli utenti si sono scatenati e qualcuno ha pure fatto notare che: «In compenso si trovano altre cose», riferendosi al «burro per arrostire svizzeri» (foto).