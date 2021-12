Corso militare di skiLa Brigata da mont. 15 ha l’intenzione di organizzare un corso di ski verso la metà del prossimo Gennaio per la durata di circa 8 giorni. Quale località è previsto Andermatt. Il Comando del Regg. 30 invita colla presente pubblicazione gli ufficiali, sott. uff. e soldati del reggimento a volersi annunciare per detto corso. È questa un’ottima occasione per truppe da montagna di imparare e perfezionarsi nella marcia su ski. La spesa per ogni partecipante sarà probabilmente di 3 franchi per giorno. Il materiale sarà messo a disposizione gratis, così oltre agli ski anche maglie, copri-orecchie, guanti e fascie gambali. Il Comando di Regg. aspetta che ogni ufficiale, sott. uff. e soldato del Reggimento si faccia un dovere di partecipare a questo corso, per il quale bisogna annunciarsi...