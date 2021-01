Una foto risalente al 6 gennaio, scattata a Washington, ha fatto il giro dei social scatenando non poco clamore. Che Chuck Norris sia repubblicano e sostenitore della politica pro-armi è cosa nota, ma possibile che l’80.enne attore americano si sia spinto al punto di far parte del gruppo che la settimana scorsa ha invaso il Congresso? Le immagini sono talmente somiglianti che il manager del celebre Texas Ranger ha dovuto chiarire la situazione al Los Angeles Times. «Questo non è Chuck Norris, è una persona che gli somiglia, sebbene Chuck sia molto più bello», ha detto Erik Kritzer in una email inviata al quotidiano. «Chuck è in Texas con la sua famiglia», ha aggiunto.