Arresto movimentato a Lugano

Il conflitto greco-turcoProposte della Grecia?Costantinopoli, 28 ag (Havas) – I greci avrebbero formulato indirettamente delle condizioni tendenti a metter fine al conflitto nell’Anatolia. I circoli militari e politici di Angora affermano che il passo del gabinetto di Atene era atteso. I turchi chiedono l’evacuazione di Smirne e della Tracia e le riparazioni dei danni causati dalle truppe elleniche.

Per l’indipendenza dell’EgittoLondra, 27 – L’Agenzia Reuter annuncia che le trattative che durano da parecchi mesi fra la missione egiziana condotta da Adly Pascià e il ministro degli Esteri, lord Curzon, coll’eventuale intervento del Ministro delle Colonie, Winston Churchill, stanno per raggiungere una favorevole soluzione. L’intera questione della futura posizione dell’Egitto è stata presa in esame...