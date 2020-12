KFC lancia una console per videogame che riscalda il pollo. «L’apparecchio terrà caldo il pollo utilizzando il calore emanato dai componenti mentre si gioca», spiega la compagnia citata dalla BBC. Quando venne rivelato il progetto, lo scorso giugno, si pensò a un’operazione di marketing beffa. «Se la Sony o Microsoft vogliono avere informazioni per sapere come si fa sono i benvenute», dice con ironia il portavoce di KFC, Mark Cheevers.