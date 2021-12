Arsenio Lupin in azione a Parigi

Disordini a ViennaVienna, 2 ag (U. C. V.) – Gli operai delle officine di Florisdorf (sobborgo di Vienna) cessarono ieri il lavoro per protestare contro il continuo rincaro della vita. Essi si riunirono davanti al Parlamento ed una loro deputazione presentò al cancelliere della Confederazione una serie di rivendicazioni per la lotta contro il caro viveri e le cause principali. Più tardi gli operai di altri sobborghi di Vienna si unirono ai manifestanti.

Vienna, 2 ag – Disordini di una certa gravità si produssero nel centro della città. Alcuni grandi ristoranti e negozi furono saccheggiati. La polizia riuscì a mettere fine alle dimostrazioni. Alcuni individui che approfittarono dei disordini per darsi al saccheggio furono arrestati. Alla sera si ebbe una riunione fra i membri del governo e i rappresentanti...