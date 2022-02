Uno spettacolo che toglie il fiato. In effetti, ad ascoltarla bene, la ripresa pubblicata sui profili nelle reti sociali del parco nazionale di Glacier Bay—in Alaska (Stati Uniti d’America)—è silenziosissima, quasi ipnotica. Si sente soltanto il rumore delle onde sovrastato dallo spettacolo astronomico: un’aurora boreale che danza sulle acque di Bartlett Cove. Chiunque abbia fatto la ripresa non ha fiatato (guarda il video allegato a quest’articolo), mentre chiunque altro, probabilmente, non avrebbe saputo trattenere come minimo un’esclamazione seguita da commozione alla «double raimbow».