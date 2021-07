Come un Autogrill, ma a misura di... orso. Succede in un «santuario» per plantigradi in Kosovo, il Bear Sanctuary Prishtina. Una sorta di paradiso per questi grandi mammiferi, ad oggi 20 esemplari, tutti sequestrati a privati o ristoranti che li esibivano come attrazioni per i visitatori. Ovviamente in condizioni terribili, manco fossero oggetti. «Spesso e volentieri tenuti in cattività e costretti a vivere in gabbie davvero molto piccole, anche di appena quattro o cinque metri quadrati al massimo. Pensate che uno dei nostri ospiti ha vissuto in condizioni del genere addirittura per 13 anni!—esclama il portavoce della struttura, Jeton Hetemaj. Che sottolinea come oggi, qui, possano godere «di circa 5.000 metri quadrati a testa, nei quali muoversi in libertà. Inoltre, hanno accesso all’acqua e zone dov’è possibile vivere com’è nella natura di questi animali». Insomma, un recinto decisamente più grande e che imita il loro habitat naturale. Tutta un’altra musica, quindi, rispetto agli anni peggiori della loro vita, trascorsi in gabbia.