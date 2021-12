Il re dei superfood, polposo, ricco di grassi buoni risale nientemeno che all’era del Cenozoico. È lui, solo e soltanto lui, la nostra salvezza dopo le abbuffate natalizie fra cenone della Vigilia e pranzo del 25 dicembre. Quando il frutto sbarcò in Europa all’epoca dei conquistatori spagnoli venne definito una «castagna avvolta nel burro». E pensateci bene, non è forse vero che quando l’avocado è maturo ha un sapore che ricorda quello del pane e delle nocciole? Questo frutto è originario dell’America centrale e cresce spontaneamente come frutto nelle zone del Messico e del Guatemala anche se oggi – con la globalizzazione – le coltivazioni di avocado si trovano sparse in tutto il mondo. Vi siete mai chiesti perché viene considerato un super food? Beh, è semplice. Questo frutto contiene solamente...