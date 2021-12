A volte Babbo Natale non ha bisogno della slitta e delle sue renne. A volte è sufficiente... un’autopompa dei vigili del fuoco! Una di quelle con la piattaforma ancorata a un braccio pneumatico, che permette di raggiungere altezze considerevoli. Almeno, questo è quel che succede in Perù, a Lima. Babbo Natale è saltato su un’autopompa ed è stato sollevato con il «cestello» dell’autocarro per consegnare allegria natalizia (e i regali, ovviamente) ai bambini in quarantena da coronavirus, che sono costretti a starsene isolati con le loro famiglie in un complesso di alti edifici conosciuto nella capitale come il Villaggio Panamericano (guarda il video allegato a quest’articolo).

Loading the player... Guarda il video — Babbo Natale sulla gru dei pompieri

«Queste sono zone in quarantena, abitazioni nelle quali non è possibile entrare. Ma Babbo Natale e i vigili del fuoco hanno fornito una soluzione», ha detto Juan Oriundo, direttore del Villaggio Panamericano nella capitale peruviana Lima. «La soluzione consiste nell’utilizzare il ‘cestello’ per avvicinarsi alle finestre e dare ai bambini un piccolo dono. In questo modo possono sentire l’emozione del Natale che potrebbero non avere a casa il 24 dicembre». L’operazione, in effetti, si è svolta il 14 dicembre.

Mentre Babbo Natale cavalcava la piattaforma con ringhiera per il trasporto delle persone—ancorata alla gru idraulica dell’autopompa—, accompagnato da un vigile del fuoco ha consegnato regali incartati ai bambini che si sporgevano dalle finestre, mentre gli operatori sanitari a terra riscaldavano l’amosfera con applausi e canti natalizi.

«La cosa più importante è l’affetto che ricevi», ha detto il sosia di Babbo Natale Paul Suarez all’agenzia Reuters. «Dire ‘Ti voglio bene, Babbo Natale’ è magico. Perché? Può sembrare che non sia importante ma lo è. Perché io non sono un parente stretto, non sono la loro mamma o il loro papà. E i piccoli dicono a qualcuno che non è parte della famiglia che gli vogliono bene».

Un paziente in quarantena con la sua famiglia al Villaggio—originariamente costruito per i Giochi Panamericani di Lima—ha detto che l’intero concetto di famiglia ora è cresciuto: «Passavamo il Natale con la nostra famiglia, ma oggi questa è cresciuta. È più grande e include pazienti, infermiere, medici, il personale sanitario», ha sottolineato il paziente, Amador Alfaro.

©CdT.ch - Riproduzione riservata