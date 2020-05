«Bella Ciao» dai minareti, caos in Turchia

polemiche

La celebre canzone è risuonata per le strade di Smirne mentre si aspettava l’invito alla preghiera del Ramadan - La sezione provinciale della Direzione per gli affari religiosi ha denunciato un sabotaggio e ha avviato un’indagine interna per il reato di «offese ai valori religiosi» - IL VIDEO