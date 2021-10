La visibilità va a seconda del livello dell’acqua, molto variabile a causa delle maree. Il titolo del lavoro è «Bihar» («Domani» in basco) ed è stato commissionato per una campagna della Fondazione BBK per incoraggiare il dibattito sulla sostenibilità: gli occhi sgranati del personaggio di fantasia (in tutto 120 chilogrammi in vetroresina), coperti o scoperti dal velo d’acqua, secondo i committenti, è «una riflessione su ciò che potrebbe accadere se continuiamo a scommettere su modelli insostenibili».

«L’obiettivo è che le persone diventino consapevoli del fatto che le loro azioni possano affondarci o tenerci a galla», ha detto l’artista al sito di notizie spagnolo Nius.

«Mi ha dato una sensazione di stress, all’inizio, ma sento che comunica più che altro tristezza, molta tristezza», ha detto la passante-visitatrice, Triana Gil. «Non sembra nemmeno preoccupata, è come se si stesse lasciando affogare», ha aggiunto.

Un’altra spettatrice, Maria, inizialmente pensava che la scultura fosse un memoriale di un tragico evento passato. «Ma oggi ho scoperto che non si tratta di questo. Penso tuttavia che ognuno possa comunque dare il proprio significato alla scultura», ha detto.

«Bihar» non è la prima opera di Orozco a sorprendere e commuovere Bilbao. Due anni fa, infatti, la sua statua a grandezza naturale di una donna sola seduta su una panchina del parco, «Invisible Soledad», aveva scatenato un dibattito sulle vite isolate degli anziani.