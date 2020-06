Torna a sentire grazie a un intervento di ricostruzione in 3D dell’osso temporale. Nell’ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon di Napoli, una piccola paziente ipoacustica è stata sottoposta a un intervento, primo nel suo genere in Italia (secondo quanto riferito dai sanitari) con inutilizzo della tecnologia, a supporto della patologia in questione. L’intervento è stato eseguito dall’Unita operativa di Chirurgia protesica della Sordità Infantile.