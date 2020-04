L'attore americano Tom Hanks ha scritto una lettera a un bambino australiano di otto anni bullizzato a scuola per via del suo nome: Corona. Il bimbo, Corona De Vries - riporta la Bbc - gli aveva scritto quando Hanks e la moglie Rita Wilson erano stati ricoverati nel Queensland dopo avere contratto il virus e l'attore, che colleziona macchine per scrivere, gliene ha regalata una d'epoca di marca Corona.

L'attore e la moglie sono rientrati negli Usa dopo avere trascorso tre settimane in convalescenza in Australia, dove erano andati per lavoro. E per l'occasione l'attore ha regalato al piccolo la macchina per scrivere. «Ho pensato che questa macchina per scrivere fosse adatta a te», ha proseguito Hanks: «L'avevo portata con me nella Gold Coast e adesso è tornata - con te. Chiedi ad un adulto come funziona. E usala per scrivermi di nuovo».