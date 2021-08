I bonobo e gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi. E proprio come gli umani anche queste scimmie «si salutano» sia prima che dopo essersi impegnati in un’attività comune: un comportamento mai osservato prima al di fuori della specie umana.

Secondo i risultati della ricerca, i bonobo - il cui DNA coincide per il 98,7% con quello dell’uomo - si sono scambiati segnali specifici nel 90% dei casi prima di impegnarsi nell’attività congiunta; negli scimpanzé questo è avvenuto in poco meno del 70% dei casi. Dopo il gioco o il grooming (la pulizia reciproca del mantello), la comunicazione - che includeva toccarsi, tenersi per mano o fissarsi - era ancora più marcata.