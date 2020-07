Dopo il via libera alla pubblicazione da parte della Corte suprema dello Stato di New York, il libro della nipote di Donald Trump, la psicologa Mary Trump, ha già venduto quasi un milione di copie. Il volume, intitolato «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (trad.: «Troppo e mai abbastanza: ecco come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo») e che svela vicende familiari e verità nascoste sul presidente statunitense, ha già registrato 950.000 copie vendute in edizione combinata stampa, digitale e audio ed è in testa alle classifiche di Amazon. Un record per l’editore Simon & Schuster e un duro atto d’accusa nei confronti dello zio dell’autrice e anche del nonno, descritto come un «sociopatico» che avrebbe rovinato la famiglia.