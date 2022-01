Nel grande salone, ancora deserto e pieno di sedie e tavoli vuoti, una persona seduta in fondo sta lavorando china e con grande attenzione. Che farà mai? Studia per il suo prossimo esame? Legge il libro di chimica? Scrive una cartolina? No, nulla di tutto questo. Sta intagliando. La giovane si chiama Du Zhaoqi ed è una volontaria ai giochi Olimpici invernali, che si svolgeranno qui a Pechino dal 4 al 20 febbraio 2022. La ragazza, durante una lunga attesa in un centro stampa ancora tutt’altro che affollato, ha appena creato una vera e propria opera d’arte: la mascotte delle Olimpiadi cinesi, Bing Dwen Dwen, finemente intagliata e ben riconoscibile sulla buccia di un’arancia: Bing è un panda che indossa un vestito di ghiaccio. La mascotte, appunto, per i giochi di quest’anno (guarda il video allegato a quest’articolo).