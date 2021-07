Dimostrato per la prima volta il teorema di Stephen Hawking sui buchi neri. Formulato 50 anni fa, prevede che l’area del cosiddetto orizzonte degli eventi, il limite oltre il quale né materia né luce riescono a sfuggire dall’interno di uno di questi mostri cosmici, può solo accrescersi. La conferma della previsione di Hawking è pubblicata sulla rivista Physical Review Letters (PRL) dal gruppo dell’Istituto Kavli per l’astrofisica e la ricerca spaziale del Massachusetts Institute of Technology (MIT) coordinato da Maximiliano Isi.