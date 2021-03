Dopo l’incidente sanremese del 2020, Morgan torna alla carica. Il frontman dei Bluvertigo poco dopo l’esibizione di Bugo, suo compagno di avventura della scorsa edizione del Festival di Sanremo, ha pubblicato su Instagram un video in cui canta la versione alternativa di «Sincero», nota a tutti come «Le brutte intenzioni». Il testo modificato da Morgan, l’anno scorso, spinse Bugo ad abbandonare il palco del teatro Ariston e diede il via ad una serie di battibecchi tra i due musicisti. E così, quest’anno, possiamo conoscere il testo della versione morganiana di «Sincero», a tratti incomprensibile a causa degli effetti utilizzati nella canzone.