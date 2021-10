La co-fondatrice di Tinder, Whitney Wolfe Herd, è paladina delle donne che hanno subito molestie sul lavoro. Dopo una lunga causa avviata contro la società fondatrice della celebre app di incontri, decide di lasciare tutto e prendersi la sua rivincita personale. Lancia, nel 2014, Bumble, con Andrey Andrev, già fondatore di Badoo. Non la solita app di incontri, Bumble è un vero e proprio manifesto del femminismo digitale. In questa app di sono le donne ad essere protagoniste e a fare la prima mossa. Ma non è finita qui. Oltre ad avere il potere di decidere se dare il via alle conversazioni con gli utenti che hanno dimostrato interesse nei loro confronti, hanno ventiquattro ore di tempo per pensarci e, eventualmente, rispondere. Allo scadere del tempo messo a disposizione, le richieste scompaiono automaticamente. Il funzionamento di Bumble non è tanto diverso dalle altre app di incontri, perché gli utenti hanno la possibilità di scorrere le foto proposte in base alla geolocalizzazione. Nel momento in cui entrambe le parti dimostrano interesse, scatta il match, ed è possibile inviare un messaggio.