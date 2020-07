Il colonnello e centenario Sir Tom Moore, divenuto celebre in tutto il mondo per aver raccolto oltre 32 milioni di sterline a favore della sanità pubblica britannica (Nhs) compiendo cento giri nel suo giardino con il deambulatore a Marston Moretaine, nel Bedfordshire, sarà nominato cavaliere della Regina, il più alto riconoscimento che concede il Regno di Sua Maestà. L’evento si svolgerà venerdì al castello di Windsor e la Regina in persona userà la spada di suo padre, Giorgio VI, per consegnare l’onorificenza. Per attenersi alle regole imposte dal Governo britannico in materia di coronavirus, ai cittadini è stato chiesto di non andare a Windsor per assistere alla cerimonia personale di Sir Tom, che si recherà nella residenza reale del Berkshire con i membri della sua famiglia.