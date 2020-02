La pellicola fece tornare la Disney ad un nuovo periodo d’oro dopo le difficoltà economiche provocate anche dalla seconda guerra mondiale. La Walt Disney Company era infatti in debito di 4 milioni di dollari e non aveva un successo al botteghino da 13 anni, ossia dall’uscita di «Biancaneve e i sette nani» (1937).

La fiaba di Charles Perrault ha come tema il riscatto della protagonista. In aiuto della fanciulla arriva perfino la fata madrina, in grado di regalarle una serata magica con un solo tocco di bacchetta. E basterà una delicata scarpina di cristallo a cambiare per sempre la vita della fanciulla.