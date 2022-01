Sembra la scena di un film, ma è la realtà. Los Angeles. California. Stati Uniti d’America. Pomeriggio di ieri, domenica. Un Cessna si schianta su un passaggio a livello. Gli agenti di polizia sanno che non devono perdere tempo. Traggono in salvo il pilota. Lo tirano fuori da quel che resta del piccolo velivolo. Ma—a un certo punto—il peggio: lontananza, suona la sirena di un treno. Che si avvicina rapidamente. «Via! Via! Via!», esclama qualcuno, mentre l’aviatore, ferito e traumatizzato per lo schianto e incapace di camminare, è trascinato sull’asfalto il più lontano possibile dal luogo dell’incidente (guarda il video allegato a quest’articolo). L’impatto, inevitabile, manda per aria detriti metallici in tutte le direzioni. Il filmato, pubblicato dalle autorità, mostra il tempismo dell’intervento. Sarebbero bastati pochi secondi e il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave. L’unico ferito, infatti, è proprio il pilota di quell’aereo.