È di nuovo guerra tra Chiara Ferragni e il Codacons, l’associazione a tutela dei consumatori italiani. Dopo la denuncia per la raccolta fondi in piena emergenza coronavirus, ora l’associazione ha denunciato l’imprenditrice digitale per blasfemia.

La polemica è partita dopo la diffusione di un’immagine in cui Chiara Ferragni è ritratta come una Madonna con bambino, ispirandosi a un dipinto del ‘600 di Giovanni Battista Salvi. Il Codacons, che ha definito lo scatto «una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere», ha deciso di sporgere denuncia per blasfemia.