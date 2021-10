Cronaca giudiziariaPer furto qualificatoÈ comparsa stamane davanti alla Corte delle Assisi Correzionali la giovane Bernasconi Anna, nata a Cuasso al Piano e attinente di Cureggia, imputata di furto qualificato a danno del signor Dr. Demarchi Plinio in Gentilino per avergli rubato un impermeabile e altri indumenti e di furto semplice a danno di Paul Hinstre, De Vecchi Maria e d’altri, in Castagnola, per aver loro rubato biancheria ecc. La Bernasconi è confessa. L’on. P. P. avv. Gallacchi ha domandato una condanna a 6 mesi; l’avvocato Brignoni, difensore, ha raccomandato l’imputata alla clemenza dei Giudici.

LuganoSequestro di merce avariata?Per ordine della polizia municipale sono stati sequestrati al Refrigerante diversi quantitativi di merce quali merluzzo, salame, polleria, selvaggina e consegnati...