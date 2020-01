Clamoroso tonfo per il ristorante del compianto chef Paul Bocuse: la guida Michelin ha infatti ritirato una delle tre stelle al prestigioso locale «Auberge du Pont de Collonges», vicino a Lione, fiore all’occhiello della gastronomia francese. Lo riporta l’Agence France-Presse. «La qualità del locale resta eccellente, ma non più a livello di tre stelle», spiega la «rossa». Lo chef Paul Bocuse è morto a 91 anni il 20 gennaio del 2018. Era considerato uno dei più grandi chef del dopoguerra, capace di rivoluzionare la cucina francese classica. Dopo il suo decesso, Bocuse è stato sostituito dal trio di chef Christophe Muller, Gilles Reinhardt e Olivier Couvin. Lo storico ristorante deteneva il massimo riconoscimento Michelin dal 1965. La notizia ufficiale della perdita di una stella verrà ufficializzata il 27 gennaio in occasione della presentazione della guida al Pavillon Gabriel di Parigi. La direzione ha fatto sapere in una nota: «Siamo sconvolti, ma determinati a proteggere lo spirito di Monsieur Paul».