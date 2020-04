Tra le applicazioni per tenersi in contatto che stanno riportando una crescita durante l’epidemia c’è Snapchat. La App diventata famosa per i messaggi effimeri, che spariscono una volta letti, sta infatti registrando un forte incremento nell’uso da parte degli utenti. Stando a quanto riferisce la società, nelle due settimane dal 16 al 29 marzo le chiamate e videochiamate sono aumentate del 50% rispetto al periodo dal 22 febbraio al 6 marzo. Gli «snap» inviati tra amici hanno raggiunto la cifra più alta mai registrata, superando i record di Natale e delle altre festività, evidenzia Snapchat. Da primato anche l’uso delle chat di gruppo.