Scoperto come, in caso di allergie, gli allergeni scatenano il prurito. Un neuropeptide, chiamato Sostanza P, viene rilasciato da alcuni neuroni della pelle quando rilevano gli allergeni e questa sostanza è essenziale nello sviluppo delle risposte immunitarie indotte dagli allergeni, dalle quali può derivare appunto la sensazione cutanea che induce a grattarsi.

Le cellule dendritiche che provocano la risposta allergica sono chiamate CD301b + DC. Questa scoperta per gli studiosi non solo amplia la comprensione del sistema immunitario, ma apre anche nuove strade allo sviluppo di terapie per il trattamento delle allergie.