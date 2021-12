Passiamo gran parte del tempo lavorando. Quindi è molto importante riuscire a creare un clima collaborativo e sano sul posto di lavoro. I colleghi non li scegliamo, bisogna essere in grado di convivere con le diversità e soprattutto sapere che non si potrà andare realmente d’accordo con tutti. Ciascuno ha una personalità diversa e se tra colleghi non c’è feeling non bisogna mettere un muro e tenere le distanze, ma bisogna cercare in ogni modo di creare un legame per una convivenza. Non è tanto importante essere gentili perché la buona educazione ci dice di essere gentili con il prossimo, ma dobbiamo essere gentili per noi stessi: si tratta di un sano egoismo. Recarsi sul luogo di lavoro e provare astio nei confronti di un collega ci condiziona in moltissime azioni durante la giornata. Cosa...