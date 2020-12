Si infittisce il mistero dei monoliti in metallo comparsi dal nulla. Dopo quelli in Utah ed in Romania una struttura simile è comparsa anche in California. Quest’ultimo monolite, alto oltre tre metri, è stato visto da un hiker ad Atascadero sul picco di Pine Mountain. La foto è stata postata su social media. A differenza del monolite in Utah quest’ultimo è instabile, non è quindi incastrato nel terreno e può essere buttato giù semplicemente con una spinta. Il monolite dello Utah, scoperto per caso da un pilota di elicottero, è stato rimosso dopo essere stato avvistato lo scorso 18 novembre.