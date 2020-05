Una donna italiana, Claudia Borgogno, si è aggiudicata per 100 euro un dipinto di Picasso del valore di oltre un milione ad una lotteria di beneficenza volta a raccogliere fondi per progetti idrici in alcuni villaggi dell’Africa. Il sorteggio è avvenuto ieri sera alla casa d’aste Christie di Parigi.

Il progetto ‘1 Picasso per 100 euro’ organizzato dall’associazione benefica francese Aider les Autres (Aiutare gli altri) mira a raccogliere fondi per vari progetti umanitari. Oltre 51.000 persone hanno acquistato un biglietto da 100 euro attraverso il sito web del progetto, raccogliendo 5,1 milioni di euro. I biglietti sono stati acquistati da persone in oltre 100 Paesi, la maggior parte in Francia, negli Stati Uniti e in Svizzera.