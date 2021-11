Confessa un ladro del furto al Ristorante Antialcoolico

Ticino - Il prezzo del latteIl Dipartimento Cantonale Igiene e Lavoro rende noto che il prezzo massimo del latte per il periodo invernale 1.o novembre 1921-30 aprile 1922 resta così fissato: 1. Vendita al dettaglio nelle latterie dei centri: cent. 52 al litro; 2. Vendita diretta dal produttore al consumatore nei luoghi di produzione: cent. 45 al litro.

ConfederazioneProventi doganaliBerna, 8 (ag) – Le entrate doganali per il mese di ottobre scorso hanno subìto un nuovo aumento. Esse sommano a 15.788.199 contro 5.726.147 nell’ottobre 1920. Il totale delle entrate per i primi 10 mesi del corrente esercizio ammontano a 80,7 milioni di franchi, cioè 2 milioni e mezzo in più delle entrate dell’esercizio precedente.

Sussidi federali contro la disoccupazioneBerna, 8 (ag) – Il Consiglio federale ha accordato...