Congresso soviettista a Mosca

Le responsabilità della guerraBerlino, 22 ag – I giornali annunciano che un congresso sarà aperto il 5 gennaio all’istituto Nobel a Cristiania. Questo congresso sarà formato da personalità di paesi neutri e sarà incaricato di esaminare imparzialmente la questione delle responsabilità della guerra. Esso non affronterà soltanto la questione della dichiarazione di guerra, ma anche la condotta della guerra, l’armistizio e il blocco di affamamento. I paesi scandinavi, Olanda, Svizzera, Spagna e alcune repubbliche del Sud-America invieranno dei rappresentanti. I governi dei paesi belligeranti saranno invitati ad aprire i loro archivi e ad inviare dei rappresentanti per entrare in contatto con il congresso. Si dispongono inoltre di numerosi documenti finora non mai pubblicati.

