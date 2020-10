Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte si è recato oggi alla Camera per illustrare l’ultimo decreto ministeriale (il cosiddetto DPCM), varato il 18 ottobre, in tema di coronavirus. «Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima: stavolta però, forti dell’esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti, pronti a intervenire nuovamente se necessario», ha illustrato il premier con tono serio ad una platea molto attenta ai passi del Governo in merito alla lotta al virus. Tra i deputati in ascolto c’era però chi si è distratto, o meglio, appisolato proprio mentre Conte parlava. Si tratta del parlamentare Vittorio Sgarbi, immortalato dai fotografi presenti con la testa a penzoloni e gli occhi chiusi.