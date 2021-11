Contrabbando di diamanti e saccarina

Un’inchiestaSappiamo che sabato scorso la Commissione d’Amministrazione dell’Azienda Elettrica della Verzasca ha preso un grave provvedimento a carico dei signori Ing. Lager, direttore tecnico dell’Officina della Verzasca, e Ferrari, contabile della stessa, che sono stati entrambi sospesi dal lavoro. Secondo quello che siamo riesciti a sapere, pare che in seguito a una vertenza personale scoppiata tra questi due signori e alle conseguenti dichiarazioni fatte dal Ferrari, la Municipalità abbia affidato il compito di eseguire un’inchiesta su alcuni fatti a carico dell’ing. Lager e che il provvedimento adottato sabato farebbe credere fondati. Data la delicatissima materia che dev’essere trattata non vogliamo per oggi dire altro.

